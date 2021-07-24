Bodrum’da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum’da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu

İHA

Bodrum’da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatillerini bitirip evlerine dönen tatilciler, kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluşturdu.
Kurban Bayramı tatilinin dolu dolu geçiren Bodrum’da gündüz saatlerinde plajlar, gece saatlerinde ise eğlence mekanları ve restoranlar doldu. Korona virüs pandemisi sebebiyle uzun süre kısıtlama ile yaşayan vatandaşlar, bayram tatilinin keyfini çıkardı.
Tatillerini tamamlayan yerli turistler, evlerine dönmeye başladı. Özellikle Ankara, İstanbul gibi büyük kentlerden özel araçları ile ilçeye gelen tatilciler, gidiş istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Kızılağaç Kavşağı’ndan başlayan araç kuyruğu kilometrelerce uzanarak Bitez Kavşağı’na kadar uzandı. Araçların, iki kavşak arasındaki 7 kilometrelik mesafeyi aşmaları kolay olmadı. Trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Kavşaklarda ışık ihlali yapan sürücüler, trafik akışını olumsuz yönde etkilenmesine sebep oldu. Kimi sürücüler, kaldırımlar ve ara yollardan giderek trafiği aşmaya çalıştı.
Tatillerine devam eden turistler ise sahillere akın etti. Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü ilçede deniz kum ve güneşin tadını çıkardı.

“Turist hareketliliğinin devam etmesi bekleniyor”
Sianji Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, tatilin son günleri gelmesine rağmen otellerde dolulukların sürdüğünü dile getirerek, “Bazı otellerimizde yüzde 100 doluluk var. Bazı otellerde bu doluluk yüzde 80 90 civarında. Biraz daha uygun fiyat veren tesislerde yüzde 50 civarında yerli, yüzde 50 civarında da yabancı turist ağırlanıyor. Lüks segment otellerde ise yüzde 70 civarında yerli, yüzde 30 civarında yabancı ağırladık. Bu hareketliliğin Ağustos ayında da devam edeceğini, yabancıların ise artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Eylül ayında yabancı turistlerin yerliye göre çoğunlukta olmasını bekliyoruz" dedi.
Pandemi döneminde turizmcilerin yerli turistlerin değerini daha iyi anladığını dile getiren Recai Çakır, “Özellikle yabancı ülkelerin turist yasakları, seyahat yasakları yerli turizmi olumlu yönde etkiledi. Eğer o yasaklar olmasaydı bugün yüzde 70 yabancı, yüzde 30 yerli turist ağırlıyor olurduk. Fakat Antalya’yı Bodrum’dan ayırmak gerekiyor. Antalya daha çok kitle turizmi yaptığı için orada bu oran yüzde 6070 civarında yabancı turist, yüzde 3040 civarında da yerli turiste hitap ediyor. Ama Bodrum olarak daha çok Türk turizmine, Türk müşterisine hizmet veren bir bölgeyiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tatilcilerin dönüş çilesi devam ediyor Sakartepe geçidinde 15 kilometre araç kuyruğu oluştu
YEREL HABERLER Tatilcilerin dönüş çilesi devam ediyor Sakartepe ...
Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometre araç kuyruğu
YEREL HABERLER Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometre araç kuyruğu
Sahilde uyuyan tatilcilerin arasında torbalar dolusu çöp topladılar
YEREL HABERLER Sahilde uyuyan tatilcilerin arasında torbalar dolusu ...
Başkan Oktay’dan Basın Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Oktay’dan Basın Bayramı mesajı
Rektör Çiçek’ten ‘Basın Bayramı’ mesajı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, ’24 Temmuz Basın Bayramı’ mesajı yayımladı
YEREL HABERLER Rektör Çiçek’ten ‘Basın Bayramı’ mesajı Muğla Sıtkı ...
Çadır turizmi Kurban Bayramı tatilinde rezervasyonsuz gelen vatandaşlar araç içinde uyumak yerine çadır alıp ormanlık alanda tatillerini yapıyor
YEREL HABERLER Çadır turizmi Kurban Bayramı tatilinde rezervasyonsuz ...
Azka Otel'de 'damar' gecesi
YEREL HABERLER Azka Otel'de 'damar' gecesi
Kadın ile erkeğin plajdaki tekme- tokat kavgası kamerada
YEREL HABERLER Kadın ile erkeğin plajdaki tekme- tokat kavgası ...
Bodrum Kalesi’nde Türk Sanat Müziği rüzgarın esti
YEREL HABERLER Bodrum Kalesi’nde Türk Sanat Müziği rüzgarın esti
Bodrumspor Bahadır'ı aldı
YEREL HABERLER Bodrumspor Bahadır'ı aldı
Yaşlı çift evlerinde ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı çift evlerinde ölü olarak bulundu
Bodrum'da makilik alanda yangın
YEREL HABERLER Bodrum'da makilik alanda yangın
Fethiye’de iki grup arasında kavga: 7 yaralı
YEREL HABERLER Fethiye’de iki grup arasında kavga: 7 yaralı
10 hektar makilik alan kül oldu
YEREL HABERLER 10 hektar makilik alan kül oldu
Pegasus'un kaptan pilotu Susin kalbine yenik düştü 
YEREL HABERLER Pegasus'un kaptan pilotu Susin kalbine yenik düştü 
Fethiye’de ormanlık alanda kaybolan 2 kişiyi JAK buldu
YEREL HABERLER Fethiye’de ormanlık alanda kaybolan 2 kişiyi JAK ...
İvana Sert sevgilisi ve oğluyla Fethiye’de tatilde
YEREL HABERLER İvana Sert sevgilisi ve oğluyla Fethiye’de tatilde
3 Çocuğunun yaşadığı evi yaktığı iddia edilen baba serbest bırakıldı
YEREL HABERLER 3 Çocuğunun yaşadığı evi yaktığı iddia edilen baba ...
Tatilcilerin dönüş çilesi başladı Akın akın gelmişlerdi, akın akın dönüyorlar
YEREL HABERLER Tatilcilerin dönüş çilesi başladı Akın akın ...
Ferhat Göçer'den tiyatral şölen
YEREL HABERLER Ferhat Göçer'den tiyatral şölen
DEHA plaja indi tatilciler ayağa kalktı
YEREL HABERLER DEHA plaja indi tatilciler ayağa kalktı
Marmaris'te tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Marmaris'te tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
Bayramda tatilciler Derya Uluğ'la coştu
YEREL HABERLER Bayramda tatilciler Derya Uluğ'la coştu
Kalacak yer bulamayınca sahilde konakladılar Kimi sabaha kadar eğlendi, kimi uyudu
YEREL HABERLER Kalacak yer bulamayınca sahilde konakladılar Kimi ...