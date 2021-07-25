Fatma Girik taburcu edildi

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde 5 gün önce göğsündeki rahatsızlık nedeniyle gittiği hastanede tedaviye alınan Türk sinemasının usta isimi Fatma Girik (80), taburcu oldu.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 20 Temmuz akşamı Torba Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlandı. Girik, yardımcılarının çağırdığı ambulansla Bodrum'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Fatma Girik, göğüs hastalıkları enfeksiyonu teşhisi konularak tedaviye alındı. Hastanedeki 5 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Fatma Girik, bugün öğle saatlerinde taburcu edildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-07-25 14:51:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.