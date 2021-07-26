Tatilciler İskender Paydaş’la coştu

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Bodrum’un en lüks otellerinden biri olan MGallery The Bodrum’daki tatilciler İskender Paydaş ile coştu.

Önceki gün MGallery The Bodrum sahilinden İskender Paydaş konser verdi. MGallery The Bodrum Yalıkavak’ta İskender Paydaş ve orkestrası performansıyla düzenlenen happy hour misafirleri unutulmaz bir gün yaşattı. MGallery The Bodrum Yalıkavak’ın kumsalında 200 kişinin katılımıyla gerçekleşen konserde misafirler eğlenceli dakikalar yaşadı.

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