Güvercinlerine saldıran köpeğini öldürdü (2)

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SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesi'ne sevk edilen Feridun Ortayol (44), ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-07-26 15:57:02



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