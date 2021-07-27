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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum’da 1,5 milyonluk nüfus 900 bine düştü

İHA

Bodrum’da 1,5 milyonluk nüfus 900 bine düştü

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 1,5 milyona yaklaşan nüfus tatilin bitmesinin ardından 900 bine kadar düştü. Turizmciler bu düşüşün normal olduğunu açıkladı.
9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli turist akın akın Bodrum’a gelmeye başlamıştı. Bayram tatilinin Bodrum’da geçiren vatandaşla memleketlerine dönmeye başlayınca sahillerde gözle görünür bir sakinlik oluştu. Kilometrelerce kuyruk oluşan trafikte kısmen rahatladığı görüldü. nüfusun 5 katına çıkarak 1,5 milyona yaklaşan nüfus Bayram tatilinin bitmesiyle 900 bine kadar düştü. Turizmciler bu durumun normal olduğunu söyleyerek 2019 turizm sezonun yakalamaya az kaldığını açıkladı.
Bodrum Turizm Otelciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Alişir Şahin, 1,5 milyona ulaşan nüfusun 900 binlere kadar düştüğünü belirterek “Bayramı çok güzel geçirdik. Yaklaşık 1,5 milyon yerli turist Bodrum’a akın etti. Şu anda 1 milyon ila 900 bin arasında bir nüfus var. Ağustos ve Eylül ayı rezervasyonları da çok güzel görünüyor” şeklinde konuştu.
Oba Otel Genel Müdür Hakan Şamhal ise turist sayısında yüzde 15 bir düşüş olduğunu belirterek “ Bodrum Bayram’da çok güzel geçti. Ağustos ayının ve Eylül ayının 15’ine kadar yoğun ve güzel bir sezon geçecek. Eğer bir aksilik olmazsa sezonun uzayacağını düşünüyorum. Pandemi bir sıkıntıya yol açmazsa Ekim ayı da güzel geçecek diye düşünüyorum" dedi.
Doora Otel İşletmecisi Geylani Dursunoğlu çok yoğun bir bayram tatili geçirdiklerini belirterek, 1 “Yoğun bir bayram dönemi geçirdik. 1,5 milyona yaklaşmıştık. Şu anda nüfus 1 milyonun biraz altına düştü. 900 bin ila 1 milyon arasında seyrediyor nüfus. Bodrum’daki ve Ege bölgesindeki yabancı turist Rusca konuşan ülkelerden gelen misafir sayısı çoğaldı. Güzel bir 2019 rakamlarını yakalamış vaziyetteyiz. Bayram’da rakamın artmış olması Pandemi sonrası iç Pazar müşterisi tabi bayramını kıyı bölgelerinde geçirecekti. Devletimizde müsaade etti herkes tatile çıktı. Bayram yolcusu tatil bölgelerine gitti. Bayram bitti herkes işine ve memleketine döndü. Yoğunluk düştü bir sıkıntı var anlamına gelmiyor. Turizm yükünü aldığı gibi çok kuvvetli devam ediyor. Turizm aynı gücü ile Ağustos ayında da devam edecek. Şu anda dikkat etmemiz gereken tek şey Güvenli turizm sertifikasının gereğini yerine getirsin çünkü pandemi artışa geçmiş durumda. Eylül ayı çok güzel geliyor. 2019 rakamlarını çok rahat geçeriz” diye konuştu.

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