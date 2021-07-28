Bodrumspor'da Emre Can'a veda

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BODRUM, (DHA) TFF 2'nci Lig kulüplerinden Bodrumspor'da geçen sezonki kadrodan Emre Can Coşkun'la yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı kulüp, Emre Can'ın vedasını, "Emre Can Coşkun'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" mesajıyla duyurdu.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2021-07-28 13:12:34



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