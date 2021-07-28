Araç tamamen yandı Muğla’nın Menteşe ilçesi çevre yolunda seyir halinde olan bir araç hararet yapması sonucu motor bölümünde çıkan yangın sonrası tamamen yandı.

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Menteşe ilçesi çevre yolunda Aydın istikametine seyir halinde olan araçta çıkan yangın sonrası araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Menteşe Yeni Şehir Mezarlığı mevkiinde Aydın istikametine seyir halinde olan Akın Dinlenmiş yönetimindeki 35 KDA 27 plakalı aracın hararet yapması sonucu motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücü aracını yolun sağına çekerek durdurmasının andından Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye Menteşe İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri ile trafik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederken, aracın motor bölümü ve iç kısmı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

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