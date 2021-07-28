Ortaca’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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FethiyeMuğla karayolu üzerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Fethiye Muğla kara yolunun kenarında Ortaca Gölbaşı Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangında, yol kenarındaki ormanlık alan zarar gördü.

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