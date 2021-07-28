Denizde kayıp ihbarı sonrası arama Muğla'nın Ula İlçesi Akyaka sahilinde bir kişinin denizde sürekli batıp çıktığına yönelik ihbar gelmesi üzerine sahil güvenlik ekipleri üç bot ve iki dalgıç ile arama çalışması yaptı.

Muğla’nın Ula ilçesi Sakin Kent Akyaka’da Orman kampı önündeki atlama küllerinin bulunduğu bölgede denizde bir vatandaşın batıpçıktığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama çalışması yaptı.
Edinilen bilgiye, Orman kampı önündeki sahilde vatandaşlar tarafından suda batıp çıkan bir vatandaşın bulunduğu ve gözden kaybolduğu yönünde Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.
Bölgeye iki küçük ve bir büyük Sahil Güvenlik sevk edildi. Botlar ile birlikte 2 dalgıç ihbarın yapıldığı ve vatandaşın kayıp olduğu ileri sürülen bölgede uzun süre arama çalışması yaptı. Yapılan arama çalışmalarından bir sonuç çıkmadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.