Muğla Büyükşehir’den Manavgat yangınına destek Antalya’nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada çıkan yangın üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi bölgeye itfaiye ekibi gönderdi.

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Turizm Merkezi Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın 2 gündür kontrol altına alınamadı. 4 farklı yerde başlayan yangın sonucunda Yeniköy, Evrenseki, Bahçelievler ve Sarılar mahallelerinin boşaltılırken yangın, diğer yerleşim bölgelerine sıçradı.

Yangın nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi bölgeye itfaiye ve ekip desteği gönderdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca önümüzde günlerde bölgenin ihtiyaçlarına göre talep halinde gerekli desteğin verileceği belirtildi.

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