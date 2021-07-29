Marmaris'te korkutan yangın

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Muğla'nın Marmaris İçmeler girişindeki Siteler Mahallesi'nin hemen üst kısmında orman yangını başladı.

Geçen ay orman yangını çıkan bölgeye yakın bir bölgede başlayan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı kara ve hava araçları sevk edildi.

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