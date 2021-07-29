Datça'da çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü

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Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Yaka Mahallesi Kumyer mevkisindeki ormanlık alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Datça Orman İşletme Şefliği`ne bağlı 5 arazöz, 2 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 3 teknik personel, 20 orman ve itfaiye işçisi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, ilk belirlemelere göre 1 hektarlık çamlık alan zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-07-29 14:25:38



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