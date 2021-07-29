Fethiye’de otel işletmecisi tarihi eser kaçakçılığından işlem yapıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Kaçakçlık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi bir otel işletmecisine tarihi eser kaçakçılığından işlem yaptı. Oteldeki bir odada yapılan aramada ise çok miktarda tarihi eser niteliğinde eşya ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Fethiye Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesinde faaliyet gösteren bir otel işletmecisi H.S.K isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı yönünde bilgiler aldı. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararına istinaden şahsın ikamet etmiş olduğu otel odasında yapılan aramada; yaklaşık 4 cm boyunda heykel obje, 6 adet çeşitli ebatlarda sikke, 1 adet elips şeklinde tarihi obje, 1 adet madalyon kolye ucu, 1 adet içerisinde Arapça yazılara bulunan tarihi kitap ele geçirildi.

H.S.K isimli şahsa 2863 Sayılı ( Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu) Kanuna Muhalefet suçundan ali işlem yapıldığı bildirildi.

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