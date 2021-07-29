Dalaman'da orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.



Yangın, Akçataş Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz ay kağıt fabrikasında çıkan yangına yakın bir alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Bölge halkını panikleten yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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