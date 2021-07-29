Köyceğiz'de makilik yangını (1)

Adnan TÜFEKÇİTolgahan KAYLI/ KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı. Sarp bölgedeki yangına 1 helikopter ve 2 arazöz ile müdahale ediliyor.
Köyceğiz'in Çakmaktepe mevkisindeki makilik alanda, saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Söndürme helikopterlerinin Marmaris'teki orman yangını bölgesinde olması nedeniyle ilk müdahale 2 arazöz ile yapıldı. Sarp arazideki yangın alanına yaklaşık 1 saat sonra helikopterin gelmesiyle söndürme çalışmaları, daha etkin yürütülmeye başlandı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Köyceğiz Adnan TÜFEKÇİ Tolgahan KAYLI
2021-07-29 18:07:16
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