Muğla'da orman yangınları korkutuyor Marmaris'ten sonda Bodrum, Köyceğiz, Dalaman ve son olarak da Milas’ta yangın çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangının ardından Bodrum, Köyceğiz, Dalaman ve son olarak da Milas’ta yangın çıktı. Ekipler yangınları söndürmek için büyük çaba sarf ederken evler tahliye ediliyor, hane sahipleri yangını çaresizce izliyor.



SökeMilas karayolu Milas girişinde ormanlık arazide başlayan yangın bahçe evlerine de sardı. Birden fazla yangının meydana geldiği ilçede itfaiye ekipleri kısıtlı imkanlarla yangına müdahale etmeye çalışıyor. İtfaiyenin yardımına ise yoldan geçen vatandaşlar ve emniyet mensubu polis ve bekçiler koştu. Aydınlıkevler Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde saat 17:00 sıralarında başlayan yangın ormanlık araziye sıçramasıyla ortalık bir anda alevlere teslim oldu. Yol kenarındaki evleri saran alevler ormanlık alanda onlarca metre yükseldi.



Evler vatandaşların yardımıyla tahliye edilirken hane sahipleri yangını kenardan çaresizce göz yaşları içinde seyretti. İtfaiye ekipleri Kuyucak Mahallesi'nde başlayan yangın nedeniyle yangına ilk etapta tek araç müdahale etti. Personelin zorlu mücadelesine ise yoldan geçen araçlar ve bölgede yaşayanlar yetişti. Evleri kurtarmak için mücadele verilirken yangın büyüyerek alanı sarmaya devam ediyor. Yangının yol kenarında devam etmesi ve müdahale ekipleri nedeniyle yol tek taraflı trafiğe kapatılarak tek şeritten verilmeye başlandı. Uzun kuyruklar oluşan bölgeye trafik ekiplerinin yanı sıra kolluk kuvvetleri takviye edildi. Yangını kontrol altına almak için müdahaleler devam ediyor.

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