Marmaris’teki yangına 1 uçak 8 helikopterle müdahale ediliyor Yangın geniş bir alanda etkisini sürdürüyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını geniş bir alanda etkisini sürdürürken, alevlere 1 uçak ve 8 helikopterle havadan müdahale devam ediyor.

Marmaris Armutalan Mahallesi’nde başlayıp, geniş bir alana yayılan orman yangınını söndürmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yangın şu an itibari ile Asparan mevkiinde devam ederken, İçmelerTurunç Mahallesi yolunda da kısmen etkili oluyor. MarmarisDatça karayolu Değirmenyanı mevkiine kadar ulaşan alevleri söndürmek için 1 uçak, 8 helikopter ile havadan, 50 arazöz, 25 su tankeri ile karadan müdahale sürüyor.

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