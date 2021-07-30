Köyceğiz'deki makilik yangınında, söndürme çalışmaları sürüyor

Adnan TÜFEKÇİ/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde dün sarp arazide, makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Köyceğiz'in Çakmaktepe mevkisindeki makilik alanda dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Sarp arazideki yangına havadan 1 helikopterle, kadan ise 5 arazöz, 2 iş makinesi ve orman işçileriyle müdahale edildi. Alevler 6 saatte kontrol altına alındı. Ancak, havanın kararmasıyla birlikte alevler tekrar büyüdü. Köyceğiz Kaymakamlığı camilerden ve merkezi sistemden yaptıkları anonslarla, traktörlere bağlı ilaçlama su tankları olan köylüler, yangının olduğu bölgedeki Yeşilköy mevkiine çağrıldı. 250 kadar köylü, traktörleriyle bölgeye geldi. Akarsulardan pompalarla çekilen sular traktörlerin arkasındaki tanklara dolduruldu. Traktörlerle taşınan bu sularla alevlere müdahale edilerek yerleşim yerlerine doğru ilerlemesinin önü kesildi.
Sarp arazideki yangını söndürme çalışmaları, ekipler ve köylülerin de desteğiyle sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Köyceğiz Adnan TÜFEKÇİ
2021-07-30 12:57:37
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.