Köyceğiz’deki orman yangını devam ediyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde dün başlayan orman yangını devam ediyor. Tedbir amaçlı bazı evler boşaltılırken, yangına karadan müdahalenin devam ettiği öğrenildi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki ormanlık alanda dün saat 15.48’de başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına dün karadan ve havadan yapılan müdahale bugün karadan devam ederken, yangına 10 arazöz, 2 dozerin yanı sıra Muğla Büyükşehir’e Köyceğiz ve Ortaca İtfaiye Amirliklerine bağlı ekipler de destek veriyor. Yangının dün Ağla ve Yeşilyurt'taki yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine Çalca bölgesinde bazı evlerin tedbir amaçlı boşaltıldığı belirtilirken, yangının devam ettiği bazı noktalara karadan ulaşımın olmaması söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Yangın nedeniyle dünden itibaren Köyceğiz ve mahallelerinden vatandaşlara da su, buz ve yardım için çağrı yapıldığı belirtiliyor.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, yangının Yangı ve Zeytinalanı mahallelerindeki yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladığını belirterek, “Acil olarak Köyceğiz’de havadan müdahale edilmesi gerekiyor” dedi.

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