Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapandı

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Marmaris Asparan mevkiindeki yangının şiddetlenmesi üzerine MarmarisDatça karayolu ulaşıma kapandı.

Bu sabah saatlerinde yangının ilk çıkış yerinde tekrar alevlenen yangın Armutalan Mahallesi’nin üst bölümünde bulunan ormanlık araziye sıçradı. Asparan mevkii tamamen duman altında kaldı. Alevlerin Asparan mevkiindeki verici istasyonlarının olduğu bölümde yoğunlaşması üzerine dört helikopter bir uçak sürekli sorti yaptı. Fakat şiddetli rüzgar nedeniyle havadan yapılan müdahale alevlerin büyümesini engelleyemedi. Marmaris Asparan mevkiindeki yangın nedeniyle MarmarisDatça karayolu ulaşıma kapatıldı.

Ayrıca, bölgede bulunan zabıta ekipleri seyir teraslarında yangını izleyen vatandaşları anonsla uyararak bölgeyi terk etmelerini istedi.

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