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Fethiye'de orman yangını (1)

DHA

Fethiye'de orman yangını (1)


Cavit AKGÜN/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik bölgesi Ölüdeniz'in Ovacık mevkiinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekibin alevlere müdahalesi sürüyor. 
Yangın, saat 00.30 sıralarında Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman işçisi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, arazözler ve itfaiye araçlarıyla yangına müdahalede bulunuyor. Yöre halkı ile tatilciler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN
2021-07-31 02:03:22

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