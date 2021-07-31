Kardeş ülke Azerbaycan'dan Marmaris’e destek ekibi

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde 2 gün önce başlayan orman yangını devam ederken, söndürme çalışmalarına destek vermek için kardeş ülke Azerbaycan’dan ekipler geldi.

Sabah saatlerinde Marmaris’e gelen Azerbaycanlı söndürme ekipleri yangın bölgesine ulaştı. Teçhizatları ile gelen Azerbaycanlı söndürme ekipleri Nazargediği mevkisinde alevlerle mücadele ediyor.

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