Bodrumspor'da çifte imza

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BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrumspor çifte transfere imza attı. Yeşil-beyazlılar Antalyaspor'un iki genç oyuncusu Cenk Şen ve Halil İbrahim Sevinç'i resmen kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamalarda, "Hoşgeldin Cenk Şen. Kulübümüz Cenk Şen ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoşgeldin der, yeşil-beyaz forma altında başarılar dileriz. Hoş Geldin Halil İbrahim Sevinç. Kulübümüz Halil İbrahim Sevinç ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoşgeldin der, yeşil-beyaz forma altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspor altyapısından yetişen 20 yaşındaki Cenk forvette, 19 yaşındaki Halil İbrahim ise orta sahada forma giyiyor. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM

2021-07-31 11:26:22



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