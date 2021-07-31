Bodrumspor'da çifte imza

BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrumspor çifte transfere imza attı. Yeşil-beyazlılar Antalyaspor'un iki genç oyuncusu Cenk Şen ve Halil İbrahim Sevinç'i resmen kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamalarda, "Hoşgeldin Cenk Şen. Kulübümüz Cenk Şen ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoşgeldin der, yeşil-beyaz forma altında başarılar dileriz. Hoş Geldin Halil İbrahim Sevinç. Kulübümüz Halil İbrahim Sevinç ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoşgeldin der, yeşil-beyaz forma altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Antalyaspor altyapısından yetişen 20 yaşındaki Cenk forvette, 19 yaşındaki Halil İbrahim ise orta sahada forma giyiyor. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM
2021-07-31 11:26:22
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.