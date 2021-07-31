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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalan terörü sosyal medyada

İHA

Yalan terörü sosyal medyada

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki yangın devam ediyor. Yangın ile mücadele eden yetkililer, bir de yalan haberler ile uğraşmak zorunda kalıyor. Yangını çıkaranlarla silahlı çatışma çıktığı şeklinde yayılan yalan paylaşımda vatandaşlar “Silahı olan gelsin” şeklinde çağrıda bulunulurken, Kaymakamlık paylaşım hakkında suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.
Köyceğiz ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki ormanlık alanda Perşembe günü saat 15.48’de başlayan orman yangını hala devam ediyor. Yangına dün 1 helikopterle kısa süreliğine havadan müdahalede bulunulduğu, halen karadan söndürme çalışmaları ise devam ediyor.
Bazı noktalara karadan ulaşımın olmaması, sıcak ve rüzgarlı havanın da etkisi ile yangının farklı noktalara atlayan yangın nedeniyle Çalca bölgesindeki bazı evlerin ise tedbir amaçlı olarak boşaltıldığı öğrenilmişti.
Bu arada yangınla ilgili sosyal medya hesaplarında yapılan bazı paylaşımlar tepki çekti. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımda, Yangını çıkaranlar ile silahlı çatışma çıktığı belirtilirken, “Silahı olan gelsin” diye çağrı yapılması tedirginliğe sebep oldu.
Paylaşım üzerine Köyceğiz Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında, ilçemizde silahlı çatışma çıktığı ile ilgili paylaşımlar yapılmaktadır. Provakasyon amaçlı bu paylaşımlar kesinlikle asılsız ve yalandır. Bu tür paylaşımları yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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