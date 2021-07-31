Bodrum'da makilik yangını (3)

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KARADAN TOMA, DENİZDEN RÖMORKÖRLERLE MÜDAHALE

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangında alevler, kıyıya kadar inerken, İçmeler Mahallesi'ndeki tersanelere ulaşmaması için yoğun çaba harcanıyor. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 2 römorkörle Muğla ve İzmir'den getirilen 6 TOMA ile de kıyıdan su sıkılarak müdahalede bulunuluyor.Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-07-31 17:50:51



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