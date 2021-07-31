Meteoroloji’den kritik uyarı; hava sıcaklıkları 8 derece daha artacak

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Mevsim normallerinin üzerinde aşırı sıcakların yaşandığı Ege Bölgesi’nde hava sıcaklığının 4 ile 8 derece arasında artış göstereceği bildirildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İzmir’de 3942, Aydın’da 4245, Manisa’da 4143, Balıkesir’de 3842, Çanakkale’de 3639 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (12 ile 18 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.

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