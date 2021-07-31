Milas'ta orman yangını

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Cavit AKGÜNSelçuk AKBAŞ/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Milas'ın kırsal Beyciler mahallesindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda, saat 15.45'te bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer ve orman işçileri sevk edildi. Yerleşim yerlerine uzak olan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Cavit AKGÜN Selçuk AKBAŞ

2021-07-31 20:11:48



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