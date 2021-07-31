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Milas'ta orman yangını

DHA

Milas'ta orman yangını


Cavit AKGÜNSelçuk AKBAŞ/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Milas'ın kırsal Beyciler mahallesindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda, saat 15.45'te bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer ve orman işçileri sevk edildi. Yerleşim yerlerine uzak olan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Cavit AKGÜN Selçuk AKBAŞ
2021-07-31 20:11:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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