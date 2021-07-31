Köyceğiz’de yangın devam ediyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çıkan ve 3 gündür devam eden orman yangını söndürme çalışmaları devam ederken, uçakların müdahalesiyle söndürülen alanlarda küle dönen onlarca arı kovanı dikkat çekti.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde perşembe günü başlayan yangın devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde yerleşim yerlerine yaklaşan yangın nedeniyle vatandaşlar adeta seferberlik ilan etti ve yangına müdahale etti.

Yangının esas yoğun olduğu dağlık kesimde ise etkisinin sürdüğü öğrenildi. Ağla bölgesine doğru ilerleyen yangının bölgedeki rüzgarlı havanın da etkisi ile daha da büyümesinden korkuluyor.

Bu arada yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Yangının etkili olduğu bölgedeki en yüksek noktada çekilen görüntülerde, yangın söndürme uçaklarının sortileri yer aldı. Ayrıca yanan alanlarda çok sayıda ağaç ve arı kovanının zarar gördüğü görüldü. Bölgede hala yangının devam ettiği de görüntülerde yer alıyor.

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