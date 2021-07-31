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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da makilik yangını (4)

DHA

Bodrum'da makilik yangını (4)


BAŞKAN ARAS'TAN 'ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN' ÇAĞRISI
Muğla'nın Bodrum ilçesi Umurca Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın İçmeler bölgesinde yerleşim yerlerine kadar ilerledi. Alevler İçmeler Tersanesi'ne kadar ilerledi. Tersanelerdeki yanıcı maddeler Bodrum Belediyesi´ne ait araçlara yüklenerek, bölgeden uzaklaştırıldı. İçmeler bölgesi yanarken bu kez de kırsal Beyciler Mahallesi'nden yangın haberleri geldi. CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilk olarak İçmeler bölgesi ardından da Mumcular Beyciler Mahallesi´ne geçerek, bilgi aldı, söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale sürerken Başkan Aras, yazılı açıklama yapıp, itfaiye ekiplerinin trafikte yollara takılmaması ve hızlı bir şekilde yangına acil mücadele vermesi için vatandaşlardan zorunlu olmadıkça araçları ile trafiğe çıkmamasını istedi. Sosyal medya hesaplarından vatandaşları bilgilendirdi.
Başkan Aras, "Sevgili Bodrumlular İçmeler tersaneler bölgesinin tam üzerindeyiz. Burada ciddi bir yangın oldu. Bu bölge olduğu gibi yandı maalesef, tersanelere gelmeden yangını tutabildik. Ama şu an soğutma çalışmaları devam ediyor burada sıkı bir personel ve ekipmanla, asıl şimdi biraz daha Manastır Otel'in üstünde Forever Club'a doğru bölgede bir artış oldu. Birazdan oraya doğru geçeceğiz. Şu anda ekiplerimiz de havadan karadan söndürme çalışmaları sürdürüyor. Birçok yerden ihbarlar ya da asılsız haberler geliyor. Bunlara itibar etmeyiniz. Halkımızdan ricam asılsız haberlere itibar etmemeleri, trafiğe çıkmamaları ve araçlarını bir an önce trafikten çekmeleridir. Farklı bölgelerde olumsuz bir durum yaşanmaması adına da mahalle muhtarlarımızı ve halkımızı ormanlarımızı korumaya davet ediyorum" dedi.
'KRİZ MASASI OLUŞTURULDU'
Başkan Aras, "Bodrum Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter, yangına havadan karadan müdahaleye devam ediyor.  Bodrum Belediyesi kriz masası oluşturuldu. Tüm imkanlarını seferber ederek yangın söndürme çalışmalarına müdahale ediliyor" diye konuştu.
`TAHLİYE İHTİMALİNE KARŞI ARAÇLARIMIZ HAZIR BEKLİYOR´
Başkan Aras, ayrıca sosyal medya üzerinden "Yangın söndürme çalışmalarımız havadan ve karadan sürüyor. Belediye araçlarımız, tahliyeye gerek duyulması ihtimaline karşı İçmeler´de hazır halde bekliyor. Tekrar hatırlatmak istiyorum; acil durumlar dışında lütfen trafiğe çıkmayalım" diye hatırlatma yaptı.Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2021-07-31 21:10:40

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