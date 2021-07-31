Bodrum'da makilik yangını (5)



TERSANELERDEKİ YANICI VE PATLAYICI MADDELER BOŞALTILDI

Muğla'nın Bodrum ilçesi Umurca Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın, İçmeler bölgesinde yerleşim yerlerine kadar ilerledi. Yangına havanın kararması nedeniyle sadece karadan müdahale ediliyor. Yangının etkisini artırması üzerine beton şirketlerine ait 30 mikser ile 5 polis TOMA'sı da söndürme çalışmalarına destek olurken vatandaşlar da yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Tersanelerin bulunduğu alanı tehdit eden yangın nedeniyle tersanelerde bulunan yanıcı ve patlayıcı maddeler kamyonlar ile tahliye edildi. Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tekneler ile deniz kıyısındaki alana müdahale edildi. Kamuya ait lojmanlara ve yerleşim yerlerine 5 metreye kadar yaklaşan yangında vatandaşlar yangın tüpleri ve kovalar ile seferber oldu. Vatandaşlar yangın bölgesine su ayran ve yiyecek getirerek ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleri ile yarıştı.Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-07-31 22:14:08



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