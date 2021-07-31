Tabiatın gizli hazinesi ‘Turgut Şelalesi’ de alevlere teslim oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde turizmin önemli destinasyonları arasında yer alan Turgut Şelalesi’nin etrafındaki ormanlık alan da alevlere teslim oldu.

Marmaris’in Armutalan Mahallesi’nde başlayan orman yangını geniş bir alana yayılırken, yanan alanlar içine günübirlik ziyaretçi ağırlayan Turgut Şelalesi de eklendi. Şelalenin etrafındaki ormanlık alanda çıkan yangına vatandaşlar ve ekipler müdahale etti.

Doğal SİT alanı içinde yer alan ve koruma altında olan Turgut Şelalesi her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak mekanı idi. İçerisinde toplamda 5 adet şelale bulunan Turgut Şelalesine Marmaris hareketli safari tutkunlarının gözde durakları arasında yer alıyordu. Şelaleler yaklaşık 5 metre yükseklikten akarken, şelalenin aktığı yerde oluşan gölde ziyaretçiler yüzme imkanı buluyordu.

Turgut Şelalesi Marmaris ilçesine yaklaşık olarak 33 kilometre, Orhaniye Mahallesine ise 2,5 km uzaklıkta yer alıyor. Turgut Şelalesi 1’inci derecede doğal SİT alanı ve koruma altındadır.

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