Datça'da 4.5 büyüklüğünde deprem

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DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.57'de, Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'nın 44,17 kilometre açığındaki depremin derinliği, 3,20 kilometre olarak belirlendi. Deprem nedeniyle herhangi olumsuzluk bildirilmedi.

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça DATÇA (Muğla), (DHA)

2021-07-31 23:18:42



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