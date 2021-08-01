Bodrum'da makilik yangını (6)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



10 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Bodrum ilçesi Umurca Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 saatte kontrol altına alınan yangında 50 hektar makilik ve ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.Cavit AKGÜNSelçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜNSelçuk AKBAŞ

2021-08-01 02:14:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.