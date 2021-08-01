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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü (6)

DHA

Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü (6)


BAKAN PAKDEMİRLİ: 10 BÜYÜK YANGIN ÇALIŞMASINI KOORDİNE EDİYORUZ
Marmaris´te bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Değirmenyanı mevkisindeki Yangın Yönetim Merkezi´nde hem Marmaris´teki hem de diğer illerdeki yangınlar hakkında açıklamalarda bulundu. Marmaris´teki yangınlara 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 520 personel ile müdahale edildiğini belirten Pakdemirli, "Bugünlerde yangınla ilgili yoğun bir gündem var, siz de bazen, `Neden bu kadar yangın var´ diyorsunuzdur. Her sene ortalama 2 bin 500 ile 3 bin yangın olur, ancak bunların 5 ila 10 tanesi çok büyük olur. Bunların da 2030 tanesi genelde medyaya haber olacak nitelikte olur. Ancak bizim orman teşkilatımız 3 bin yangınla mücadele eder. Geçen sene 8 büyük yangınımız var, bunların 6´sını ben birebir sahada koordine etmiştim. Bu sene ise maalesef biraz da hava şartlarının olumsuz gitmesinden dolayı, 10 tane büyük yangını son 34 gündür bulunduğumuz noktalardan teknolojinin de yardımıyla koordine etmeye çalışıyoruz. Orman teşkilatının eksik bir şeyi var mıdır, eksik alet ve ekipmanı var mıdır diye vatandaşlarımızın aklına gelebilir. Orman teşkilatı normal seviyelerin üzerinde hem alet ekipman hem de dünyada nevi şahsına münhasır olarak en çok personel barındıran orman teşkilatlarından bir tanesidir" dedi.
YANGINLARDAKİ SON DURUMLAR
Son 34 gündür 107 tane orman yangını çıktığını, bunların 98´inin kontrol altına alındığını, 9´unun ise devam ettiğini dile getiren Pakdemirli, "Son 34 gün içerisinde 10 ile 15 arasında büyük yangınla mücadele ettik. Ekiplerimiz yorgun ama son derece motiveler. Antalya Manavgat, Gündoğmuş ve Gazipaşa´da 3 yangın hala devam ediyor, bu yangınlarla ilgili de ciddi durum hala devam ediyor. Mersin Aydıncık yangını da kontrol altına aldığımızı söylemiştik, bu da çok tehlikeli çapı çok büyük bir yangındı ama kontrol altına aldık. Silifke´deki yangın iyiye doğru gidiyor. Adana´daki tüm yangınlar kontrol altına alındı. Adana´daki her 3 yangın da çok büyük yangınlardı, ancak orman kahramanlarımız bunu da kontrol altına aldılar. Muğla´da Marmaris, Köyceğiz, Bodrum ve Milas olmak üzere 4 yangın var. Bodrum ve Milas´a sabah saatlerinde araç ve gerekirse hava gücü takviyesi yaparak inşallah bu yangınlarda da netice alacağız" dedi.
'UÇAK OLARAK DÜNYADA AZ BULUNUR BİR FİLOYA SAHİBİZ'
Pakdemirli, ülkelerin arasında yangınla ilgili araçların alışverişinin yapılmasının son derece doğal bir şey olduğunu söyleyerek, "Biz Yunanistan da dahil olmak üzere tüm komşularımıza, elimizde olan ve ihtiyaç fazlası olan bütün hava araçlarımızı ve teknik ekipman ile yer araçlarımızı her zaman teklif ediyoruz. Uçak olarak hakikaten dünyada az bulunur bir filoya sahibiyiz. Türkiye Cumhuriyeti´nin en güçlü hava gücü filosuna sahibiz. Bunu bilmeyenler geçmişe bakabilirler. Bugün itibariyle orman teşkilatımızın hava gücü filosu, kara gücüyle beraber dünyadaki en önemli teşkilatlardan bir tanesidir. Akdeniz coğrafyasının da en güçlü filolarından bir tanesidir. Kara gücümüz de nevi şahsına münhasır olmak üzere dünyada eşine benzerine pek sahip olmayan, en kalabalık teşkilatlardan bir tanesidir. Bu elim olay üzerinden siyaset yapılması başta teşkilatımı üzüyor. Ben siyaseti iyi bilen bir insanım, siyasetin de tiyatro olduğunu iyi bilirim. Allah´a şükür inandığımız işte kimse bizim moralimizi bozamaz, marifet iltifata tabiidir. Sivil ve orman teşkilatımızdan şehitlerimizin olduğu bir dönemde teşkilatımızın moralini bozmaya kimsenin hakkı yok diye düşünüyorum. 34 gün içerisinde 107 tane yangından 98´inin kontrol altına almak her baba yiğidin işi değil. Dünyada, adı gelişmiş ülkeler statüsünde geçen ABD´de, Rusya´da ve birçok ülkede çok büyük yangınlar çıkıyor. Bunlar günler sürüyor, 6 ay süren dahi var" dedi.
'THK İLE PROBLEMİMİZ YOK'
THK´ya ait uçaklarla alakalı ihale tartışmasına da değinen Pakdemirli, "Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı. Bizim yaptığımız iş ciddi bir iş, çocuk oyuncağı değil, alev toplarıyla uğraşıyoruz. Bize ister hava gücü ister arazöz ister arazi aracı her ekipmanın en iyisi gerekir. Miadını, ekonomik ömrünü doldurmuş, uçmakta zorlanan ekipmanlar hakkında teşkilatımız bir karar aldı ben de bu kararın arkasındayım. Bizim Türk Hava Kurumu (THK) ile asla bir problemimiz olmaz. Bize iftira atanlar şuna cevap versinler, şu an orman teşkilatı neden THK ile çalışıyor o zaman. Bugün semalarımızda gördüğünüz Rus uçaklarının tedarikçilerinden bir tanesi THK´dır. Bizim THK ile problemimiz yok. THK´nın bugün kamuda 2 tane önemli müşterisi vardır. Biri orman teşkilatıdır, biri de Sağlık Bakanlığı´dır ve bu köklü bir ilişkidir. Teşkilatımız eski ve işe yaramayan teçhizat, alet edevat yerine yeni teknolojileri kullanmak gibi bir seçim yaptı ve ben de teşkilatımızın arkasında durdum. Bizim işimiz zor bir iş, dünyanın en iyileriyle çalışıyoruz. İHA´larla çalışıyoruz, ancak artık eskimiş ve miadı dolmuş herhangi bir uçağı kullanma riskimiz yok. Biz THK´nın uçakları yerine çok daha iyilerini ve modernlerini koyduk. Ayrıca helikopter filomuzu da 27´den 39´a çıkardık, son günlerdeki takviyelerle de 45´e çıkardık. Uçak filomuzu da son günlerde çeşitli ülkelerden takviyelerle 14´e, hatta 15´e çıkardık" dedi.Davut CAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Davut CAN
2021-08-01 02:34:31

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Yangınlarla mücadele eden en iyi ülkeler arasındayız. Türk Hava Kurumu ile ilgili asla problemimiz olmaz. Dünyanın en iyileri ile çalışıyoruz. Eskimiş ve miadını doldurmuş bir uçağı kullanma durumumuz yok. Hava Kurumunun uçakları yerine biz daha iyilerini koyduk. Bu sene 27 olan helikopter sayımızı 39'a çıkardık.”
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