Milas'ta orman yangını (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BODRUM'DA 2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Bodrum'a bağlı 60 hanenin bulunduğu Gökpınar Mahallesi ile 85 haneli Mazı Mahallesi ve Armutçuk mevkisine ulaştı. Yangın nedeniyle 2 mahallenin büyük kısmı tahliye edilirken, alevlere çok sayıda ekip müdahalede bulunuyor. Çevredekilerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor. Selçuk AKBAŞ/MİLAS (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Selçuk AKBAŞ

2021-08-01 02:45:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.