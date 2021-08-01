Datça'da 4.5 büyüklüğünde deprem (2)

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4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.25'e, Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'nın 43,63 kilometre açığındaki depremin derinliği, 5,59 kilometre olarak belirlendi. Deprem nedeniyle herhangi olumsuzluk bildirilmedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça DATÇA (Muğla), (DHA)

2021-08-01 02:52:44



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