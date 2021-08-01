Milas'ta orman yangını (3)

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BODRUM'DA 1 MAHALLE DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Bodrum'a bağlı Aşağı Mazı Mahallesi'ne de ulaştı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, çevredekiler Sahil Güvenlik botları ve özel tur tekneleriyle bölgeden tahliye edildi. Yangının Milas'ta bağlı Ören Mahallesi'ne doğru ilerlediği öğrenildi.Selçuk AKBAŞ/MİLAS (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Selçuk AKBAŞ

2021-08-01 03:55:56



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