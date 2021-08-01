Milas'taki yangında rüzgarla yön değiştiren alevler Bodrum'un Mazı Mahallesi'ni yaktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milas'taki yangında rüzgarla yön değiştiren alevler Bodrum'un Mazı Mahallesi'ni yaktı

DHA

Milas'taki yangında rüzgarla yön değiştiren alevler Bodrum'un Mazı Mahallesi'ni yaktı


Hande NAYMAN Selçuk AKBAŞ / MİLAS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 50 hektar makilik ve ormanlık alanın zarar gördüğü yangında, sabotaj ihtimali üzerine soruşturma başlatıldı. Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Beyciler Mahallesi'ndeki yangında rüzgarla yön değiştiren alevler; Bodrum'daki yangında tahliye edilen Mazı Mahallesi'ne ulaştı. Mahallenin Aşağı Mazı kesimine giden tüm yollar alevler nedeniyle kapandı, alevler buradaki evlerin etrafını sarıp bahçelerine kadar girdi. Ekipler, alevlerin diğer evlere de sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, bölgede mahsur kalan 50 kadar köylü, mahalle meydanında toplanıp, endişe içinde söndürme çalışmalarını izledi. Köylülerden 3 yıllık evli olduğu öğrenilen Merve Kuşlar,  "Gelinliğim içerde. Gelinliğim yanacak" diyerek ağladı. 
Bodrum'un Umurca Mahallesi'ndeki makilik alanda, dün saat 12.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. İki noktadan başlayan alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Polis lojmanlarına 100 metre mesafedeki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, İçmeler mevkiine doğru ilerledi. Ekipler, yangına 6 arazöz ve 5 itfaiye aracı ile müdahaleye başladı. Bodrum'daki beton firmalarına ait 30 beton mikseri  de bölgeye takviye olarak sevk edildi. Dumanlar, başta Kumbahçe Plajı olmak üzere ilçenin birçok noktasından görüldü.
ALEVLER TERSANELER BÖLGESİNE ULAŞTI, 3 OTEL TAHLİYE EDİLDİ
Makilik alanda çıkan yangında alevler, İçmeler Mahallesi'nde tersaneler ve otellerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Polis ekipleri, 5 yıldızlı 3 oteli tahliye etti. Alevlerin İçmeler Mahallesi'ndeki tersanelere sıçramaması için yoğun çaba harcandı. Tersanelerde bulunan yanıcı ve patlayıcı maddeler kamyonlar ile başka yerlere nakledildi. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 2 römorkörle Muğla ve İzmir'den getirilen 6 TOMA ile de kıyıdan su sıkılarak müdahalede bulundu. Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tekneler ile deniz kıyısındaki alana müdahale edildi. Takviye olarak gönderilen 1 helikopter de havadan alevlere müdahale etti. Tersanede çalışanları ev vatandaşlar da hortumlarla su sıkarak, yangın söndürme tüpleri ve kovalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Rüzgarın da yön değiştirmesiyle alevler Kızılağaç Mahallesi'ne doğru yöneldi. Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ve 2 beton mikseri şoförüne bölgede hazır bekletilen ambulansta ayakta müdahale edildi.
10 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Bodrum ilçesi Umurca Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 saatte kontrol altına alınan ve ilk belirlemelere göre 50 hektar makilik ve ormanlık alanın zarar gördüğü yangında sabotaj ihtimali üzerine soruşturma başlatıldı.
ALEVLER TAHLİYE EDİLEN AŞAĞI MAZIYI SARDI
Bodrum'daki bu yangından 3 saat sonra Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Beyciler Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayılıp Bodrum'a ulaştı. Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahalleri boşaltıldı. Ekipler müdahale ederek alevlerin bu iki mahalleye gelmesinin önünü kesti. Havanın kararmasıyla helikopter çalışmazken alevler Çökertme ve Ören mahalleri yönüne ilerlemeye başladı. Ekipler, bu iki mahallede yoğunlaşırken, ters esen rüzgar nedeniyle yönü değişen alevler Mazı Mahallesi'ne yöneldi. Mahallenin Aşağı Mazı kesimine giden tüm yollar alevler nedeniyle kapandı. Alevler, buradaki evlerin etrafını sarıp bahçelerine kadar girdi.
Ekipler, alevlerin diğer evlere de sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, bölgede mahsur kalan 50 kadar köylü, mahalle meydanında toplanıp, endişe içinde söndürme çalışmalarını izledi.
'GELİNLİĞİM YANACAK' DEYİP, GÖZYAŞI DÖKTÜ
Alevler evini tehdit eden köylülerden 3 yıllık evli olduğu öğrenilen Merve Kuşlar, "Gelinliğim içerde. Gelinliğim yanacak" diyerek, gözyaşı döktü. Kuşlar'ı komşuları teselli etmeye çalıştı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Hande NAYMAN
2021-08-01 13:46:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü
Botlar, tekneler seferber oldu, mahalleli yangından kurtarılıyor Mahalle sakinlerinin tahliyesi devam ediyor
YEREL HABERLER Botlar, tekneler seferber oldu, mahalleli yangından ...
Marmaris yangını tekrar parladı, alevler Hisarönü’nde yerleşim yerlerine yaklaştı
YEREL HABERLER Marmaris yangını tekrar parladı, alevler Hisarönü’nde ...
Milas'ta başlayan orman yangını Bodrum'a sıçradı, söndürme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Milas'ta başlayan orman yangını Bodrum'a sıçradı, ...
Acı tablo havadan görüntülendi, her yeri kaplayan dumanlar yürekleri dağlıyor
YEREL HABERLER Acı tablo havadan görüntülendi, her yeri kaplayan ...
Muğla’da yangın söndürme çalışmaları 4. gününde devam ediyor
YEREL HABERLER Muğla’da yangın söndürme çalışmaları 4. gününde devam ...
Marmaris ve Manavgat yangını uzaydan görüntülendi
YEREL HABERLER Marmaris ve Manavgat yangını uzaydan görüntülendi
Milas'taki yangında 2'nci gün; alevler Çökertme ve Ören'e ilerliyor
YEREL HABERLER Milas'taki yangında 2'nci gün; alevler Çökertme ve ...
Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı
YEREL HABERLER Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Datça açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Datça açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem
AFAD: "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."
YEREL HABERLER AFAD: "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi ...
Milas'ta orman yangını (3)
YEREL HABERLER Milas'ta orman yangını (3)
Datça'da 4.5 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER Datça'da 4.5 büyüklüğünde deprem (2)
Milas'ta orman yangını (2)
YEREL HABERLER Milas'ta orman yangını (2)
Bakan Pakdemirli: “Teşkilatımız THK uçaklarını güvenli bulmadı” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son üç dört günde 107 orman yangını çıktığını, bunlardan 98’inin kontrol altına alındığını söyledi.
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: “Teşkilatımız THK uçaklarını ...
Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü (6)
YEREL HABERLER Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü (6)
Bodrum'da makilik yangını (6)
YEREL HABERLER Bodrum'da makilik yangını (6)
Milas’ta başlayan yangın Bodrum’a sıçradı Bodrum’un Mazı Mahallesi tahliye ediliyor
YEREL HABERLER Milas’ta başlayan yangın Bodrum’a sıçradı Bodrum’un ...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Yangınlarla mücadele eden en iyi ülkeler arasındayız. Türk Hava Kurumu ile ilgili asla problemimiz olmaz. Dünyanın en iyileri ile çalışıyoruz. Eskimiş ve miadını doldurmuş bir uçağı kullanma durumumuz yok. Hava Kurumunun uçakları yerine biz daha iyilerini koyduk. Bu sene 27 olan helikopter sayımızı 39'a çıkardık.”
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Yangınlarla ...
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “107 tane orman yangını çıktı, bunların 98 tanesi kontrol altına alındı"
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “107 tane orman ...
Soğutma çalışmaları sürüyor Zaman zaman yaşanan alevlenmelere müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Soğutma çalışmaları sürüyor Zaman zaman yaşanan ...
Ege Denizi’nde 4,5 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Ege Denizi’nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Datça'da 4.5 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Datça'da 4.5 büyüklüğünde deprem