Seydikemer’de orman yangını

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Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık bölgede yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Arifler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede yangın söndürme çalışmaları başladı.

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