Marmaris’te alevlerle savaşta inanılmaz görüntüler

Marmaris’te devam eden orman yangınında alevler Datça yolunun çevresini sarınca ekiplerin alevlerle savaşı kameralara yansıdı.



Perşembe günü başlayan ve 4 gündür devam eden Marmaris’teki orman yangınında alevlerin Gökova Körfezi bölümüne sıçramaması için ekipler inanılmaz bir mücadele veriyor. Bugün Asparan ve Değirmenyanı mevkiinde tekrar patlayan alevler MarmarisDatça karayolunun geçici olarak trafiğe kapatılmasına neden oldu. MarmarisDatça karayolu Mezargediği mevkiinde alevler tekrar yükselmesi üzerine bölgede bulunan ekipler seferber oldu. Arazöz ve su tankerleri Gökova Körfezi bölümüne sıçrayan alevlere müdahale esnasında zor anlar yaşadı.

Aksiyon filmlerini aratmayan söndürme çalışmaları esnasında zaman zaman ekipler tehlike yaşadı. Marmaris’in ciğerlerinin yandığı orman yangınında alev savaşçıları canlarını dişine takarak alevleri kontrol altına aldı.

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