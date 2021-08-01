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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris Ticaret Odası'ndan yangınla mücadeleye büyük destek

İHA

Marmaris Ticaret Odası'ndan yangınla mücadeleye büyük destek

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangınları ile mücadeleye Marmaris Ticaret Odası (MTO) büyük katkı sağlıyor.

Yönetim binalarında oluşturdukları koordinasyon ekipleri ile sahadaki ihtiyaçları belirleyip çözüm üreten MTO Başkanı Mutlu Ayhan "28 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Marmaris’in pek çok noktasında görülen yangınlar süresince Marmaris Ticaret Odası olarak tüm kurum ve üyelerimizle iş birliği halindeyiz. MTO Meclis ve üyeleri yardım toplama noktalarında görevlendirilmiş olup, ihtiyaç duyulan malzeme taleplerini odamızda kurulan koordinasyon merkezine iletmektedir" diyerek ilk günden itibaren yaptıkları çalışmaları paylaştı.

Marmaris Ticaret Odası yaptığı yazılı açıklamada, "Yangının ilk çıkışından itibaren talebimizin ardından TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun desteğiyle 365 oda ve borsaya yapılan çağrı sonucu Marmaris’e pek çok şehirden yangın söndürme araçlarına su takviyesi yapabilmek amacıyla sivil su tankeri, arazöz gelmektedir. Yangın boyunca bu takviyeler devam etmekte. Yangının ilk gününden itibaren resmi kurumlarla irtibat halinde, MTO üyesi konaklama işletmelerinin desteği ile tahliye edilen vatandaşların ulaşım ve konaklaması organize edilmektedir. İtfaiye ve yangın söndürme araçlarına denizden hızlı su takviyesi yapılabilmesi için çok sayıda dalgıç pompa ve jeneratör temin edilmiştir. İhtiyaç devam ettiği sürece temin edilmeye devam edilecektir. Çevre illerden 10 tıra yakın buz ve buzlu su temin edilerek ihtiyaç duyan tüm kırsal bölgelere ulaştırılmıştır. Yangın süresince buz nakliyesi kırsal bölgelere devam edecektir. Yardım toplama noktalarına yanığının ilk gününden itibaren, fener, pil, kafa feneri, yanmaz eldiven, yanmaz kıyafet, çorap, iç çamaşırı, yastık, nevresim takımı, gaz maskesi gibi tüm ihtiyaç malzemeleri, sargı bezi, yanık kremi, amonyak, ağrı kesici, böcek sıkması ilacı, kas gevşetici, pastil, göz damlası gibi medikal malzemeler, kişisel hijyen malzemeleri, bebek malzemeleri gibi ürünler çevre illerden temin edilmektedir. Azerbaycan’dan gelen askeri ekiplerin kırsal alanlardaki yangın bölgelerine ulaşımı MTO üyesi Marmaris iş camiasının da desteğiyle sağlık ekiplerinin konaklama ve iaşesi desteği verilmektedir. Özellikle kırsal bölgelerde iletişimin devam edebilmesi için TOBB desteğiyle 3 adet geçici baz istasyonu kurulmuştur. Yangın bölgelerinde çalışan tüm sivil iş makinelerine yakıt desteği verilmektedir" ifadelerine yer verilerek yangın bitene kadar MTO olarak tüm çalışmaların aralıksız ve artarak sürdürüleceğine dikkat çekildi.

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