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Bakan Pakdemirli, orman yangınlarındaki son durumu paylaştı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Devam eden 8 yangınımız var”

İHA

Bakan Pakdemirli, orman yangınlarındaki son durumu paylaştı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Devam eden 8 yangınımız var”

– Marmaris’te orman yangınlarının yaşandığı bölgede inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlardaki son durumla ilgili açıklama yaptı. Pakdemirli, “28 Temmuz1 Ağustos arasında 125 yangın çıkmıştır. 117 yangın ya tamamen söndürüldü, ya da kontrol altında. Şu anda devam eden 8 yangınımız var” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarının en yoğun yaşandığı bölgelerden olan Muğla’nın Marmaris ilçesindeydi. Bakan Pakdemirli, sabahın ilk saatlerinden itibaren helikopterle bölgede incelemelerde bulundu. AFAD Koordinasyon toplantısına katılarak yangınlarla ilgili bilgi paylaşımı yaptı. Akşam saatine kadar orman yangınlarını ve yapılan müdahaleleri yakından takip eden Bakan Pakdemirli, Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binası önünde orman yangınlarının son durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

“Devam eden 8 yangınımız var”
28 Temmuz itibariyle çıkan yangınlarla ilgili genel bilgi veren Bakan Pakdemirli, “Öncelikli meteorolojiden başlayayım. Hava oldukça kuru. Yüksek sıcaklıklar devam ediyor. Çarşamba dahil, nem oranında düşüklük devam ediyor olacak. 1 hafta boyunca kuru ve sıcak hava devam edeceği söyleniyor. 28 Temmuz 1 Ağustos arasında çıkan yangınların bilançosu olarak 125 yangın çıkmıştır. 117 yangın ya tamamen söndürüldü. Ya da kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu anda devam eden 8 yangınımız var” diye konuştu.

“MuğlaBodrum yangınlarını kontrol altına aldık”
Orman yangınlarının son durumu ile ilgili konuşan Pakdemirli, “AntalyaManavgat, Gündoğmuş yangınlarımız devam ediyor. Muğla’da Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere ve Seydikemer yangıları devam ediyor. Yeni gelen bilgiye göre Seydikemer yangınının soğutma çalışmaları başladı. Ayrıca gün içerisinde Menteşe’de çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Tunceli Hozatlı’da bir yangın devam ediyor. Bugün itibariyle MersinSilifke, AntalyaGazipaşa, AntalyaKemer ve MuğlaBodrum yangınlarını kontrol altına aldık” dedi.

“Mücadelemiz hem havadan hem de karadan devam ediyor”
Yangınlarda kullanılan araçlarla ilgili bile veren Bakan Pakdemirli, “Genel olarak tüm bu yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insanız helikopter, 708 arazöz, 120 iş makinası, 4 bin 800 personelle mücadelemiz hem havadan hem de karadan devam ediyor. Muğla özelinde ise ben vatandaşlarımızdan bazı serzenişler duyuyorum. ‘Uçak göremiyoruz. Helikopter göremiyoruz’. Muğla özelinde 4 uçak 1 İHA, 17 helikopter, 185 arazöz, 93 itfaiye, iş makinası, 414 araç, 55 ambulans, 1457 personelle çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Bugün tedbiren 6 mahalle boşaltıldı
Boşaltılan mahallelerle ilgi konuşan Pakdemirli, “Bugün tedbiren 6 mahalle boşaltıldı. Hatta Gökbel Mahallesi’nin boşaltılmasında ben de oradaydım. Yaşlı teyzelerimizle de orada görüştük. Yaşlı insanlar kolay kolay evini bırakmak istemiyor. ‘Bize bir şey olmaz evladım’ diyorlar ama buradan sizler vesilesiyle bu mesajı iletmek istiyorum. Canın dışında her şeyin yerine bir şey konulabilir. Bu kadar bağlı olmamamız gerekiyor. Zorla ikna ettik” ifadelerini kullandı.

“Güneşin doğumuyla beraber alanı inceledim”
Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında bin 200 personel, 289 araç ve iş makinesinin de bu çalışmalara katıldığını ifade eden Pakdemirli, “Yangınlarla mücadelemiz, başta orman teşkilatımız olmak üzere cansiperane devam ediyor. Sabahın ilk saatlerinde güneşin doğumuyla beraber alanı inceledim. Sabah saatlerinde çok olumlu bir tablo olmasına rağmen öğleden sonra artacak olan rüzgarı ve hava koşullarını bilmemizden dolayı yangının devam edeceğini ve belli odakların olacağını tespit ettik. Çalışmalarımızı ona planladık” şeklinde konuştu.
Muğla’da hasar tespit çalışmalarının yüzde 75’ini bittiğini söyleyen Pakdemirli, yaraların sarılacağını söyledi. Ayrıca yangınlarda toplam 8 vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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