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Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (7)

DHA

Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (7)


BAKAN SOYLU YANGIN BÖLGELERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris, Milas ve Bodrum ilçelerindeki orman yangınlarını havadan ve karadan inceledi.  
Muğla'nın Marmaris, Milas ve Bodrum ilçerindeki yangınlar nedeniyle bölgede çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti. Toplatı sonrası hareket eden Soylu, Marmaris Değirmenyanı mevkisindeki yangın yönetim merkezinde ekiplerden bilgi aldı. Daha sonra Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt eşliğinde  helikopter ile  Milas-Bodrum Havalimanı'nına indi, oradan da karayolunu kullanarak Milas ve Bodrum'da gitti. Yangından etkilenen köyleri gezen Bakan Soylu, bölgelerde incelemelerde bulundu.  DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris MUĞLA, (DHA)
2021-08-02 07:52:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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