Bakan Pakdemirli: 132 yangından 125'i kontrol altında

Hande NAYMAN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın 3 gündür yangınla mücadele edilen ilçesi Milas'ta 3 bakan, basın açıklaması yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 5 günde 132 yangından 125'inin kontrol altına alındığını, 7 yangının devam ettiğini belirtirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sabotaj, dikkatsizlik, terör; bunların her biriyle ilgili bildiklerimiz var" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "Öncelikli hedefimiz yerleşim birimlerinin güvene alınmasıdır. Özellikle yoğun tonajlı uçakların mücadeleye katılmasıyla hattın kontrol altına alınması sağlanacaktır. Yangınla mücadele tweet´le olmuyor, sahada oluyor" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde bulunan Yangın Koordinasyon Merkezi'nde basın açıklaması yaptı. Son 5 günde 132 yangından 125'inin kontrol altına alındığını belirten Bakan Pakdemirli, "7 yangın devam ediyor. Hem Antalya hem de Muğla'daki yangınlarda birinci odağımız yerleşim yerleri oldu. Marmaris'teki yangın devam ediyor, öğleden sonra değişen hava şartları nedeniyle potansiyel tehlikeler artıyor. Sabah saatlerinden itibaren hava aracıyla inceleme yaptık ve ilgili ekiplere notlarımızı ilettik. Köyceğiz'de yangın dağlık arazide devam ediyor. Bu bölgeye 2 helikopter ve 1 uçak müdahale ediyor. Milas'taki yangın hala devam ediyor. Hem karadan hem havadan müdahale sürüyor" dedi.

'HAVA SICAK, NEM DÜŞÜK, RÜZGAR KUVVETLİ'

Seydikemer'de 2 yangının devam ettiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, Manavgat yangınının da sürdüğünü belirterek, "TunceliHozat yeni kontrol altına alındı. Muğla ve Antalya yangınları da sürüyor. Isparta Sütçüler mevkisinde de bir yangın daha çıktı. Hava 40 derecenin üzerinde, nem çok düşük, rüzgar kuvvetli. Yarın yine tüm zamanların en düşük nemiyle yüzde 8 oranı ile karşı karşıya kalacağız. Bu zorlu şartlarda mücadelemiz devam ediyor. Yerleşim yerlerindeki can ve mal emniyetini sağlamaya odaklanıyoruz" diye konuştu.

'TERMİK SANTRAL RİSK ALTINDA DEĞİL'

Ören'deki termik santrale de değinen Pakdemirli, "Buradaki termik santralin risk altında olup olmadığıyla ilgili bir konu meydana geldi. Akşam saatlerinde matematiksel modellemeyle baktığımızda bir risk görülmediğini gördük. Şimdilik o noktada bir problem yok. Rüzgar da bu yönde esmiyor. Tüm bu yangınlar sönene ve vatandaşımız normal hayatına kavuşana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm bu yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850'nin üzerinde arazöz, 150'nin üzerinde iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle müdahalelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın gözleri semaya baktığında uçak arıyor ancak alan çok yaygın. Defalarca sortiler yapılıyor. Muğla'da sabahtan beri binden fazla helikopter sortisi ile 3 bin tondan fazla su atıldı" dedi.

Bakan Pakdemirli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Anayasa'nın 169'uncu maddesi gereği turizm alanlarının daraltılamayacağı bellidir. Orası turizm alanıysa otel yapılır, değilse yapılamaz. Yaban hayatı, göç yolları da dahil olmak üzere birçok kurumdan görüş alınır. Bunun için ormanların yakılması gibi bir spekülasyonun yapılması, son derece yanlıştır. Böyle bir konunun bir genel başkan tarafından açıklanması son derece üzücüdür. Orman kurumu çok yakında şehitler vermişken bu konudaki istismarı yapanları Allah'a havale ediyorum. Orman kahramanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum."

SOYLU: SABOTAJ, DİKKATSİZLİK, TERÖR HER BİRİYLE İLGİLİ BİLDİKLERİMİZ VAR

Yangınlarla ilgili terör ve sabotaj iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı Soylu ise "Birçok ihbarla karşılaşıyoruz. 300'e yakın ihbar aldık. Biz devletiz. Meseleyi netleştirmeden kamuoyu ile paylaşmak doğru değil. Gözaltında olanlar var. Bununla ilgili yargımız kararını verecek. Sabotaj, dikkatsizlik, terör bunların her birisiyle ilgili bildiklerimiz var. Terör örgütü PKK 3 yıldır ekonomik tesisler, ormanlar, araçlar dahi olmak üzere hedef aldığı yerleri yakmak ve zarar vermek konusunda Kandil'den talimat alıyor. Yılbaşından beri 100'ün üzerinde eylem engellenmiştir. Orman yangınları ile ilgili ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Kendisine terör örgütü tarafından para aktarıldığını ifade eden bir kişi tutuklanmıştır. Biz bu kişinin nereden beslendiğini değerlendirdikten sonra somut verileri açıklayacağız. Birileri bizi birbirimize kışkırtmaya çalışıyor. Net anlayıp, net bilgi vereceğiz. Milletimiz devletine itibar etsin. Biz yanlış bilgilendirme ile bizi yanıltmaya çalışanların oyununa düşmeyiz" diye konuştu.

'RANT ELDE ETME DÜŞÜNCESİ, SAPKIN DÜŞÜNCEDİR'

Devletin bütün kurumlarının, tüm yangınların bir an önce söndürülebilmesi için büyük çaba sarf ettiğini kaydeden Soylu, "Buranın kahramanları ormancılardır. Ateşin üzerine giden insanlar bunlar. Bir ağaç büyütmek için çaba sarf eden ormancıların ciğerleri yanıyor. Bir milletvekilinin paylaşımını gördüm ve çok üzüldüm. 'Bir tek ormancı göremedim' yazmış. Göremezsiniz çünkü ormancılar ateşin ortasındadır. Dün 13 tane ormancı yangının içerisinden alındı. Bu kadar acımasız eleştirilerin yapıldığı, rant elde etme düşüncesi sapkın bir düşüncedir. İki tane selfie çekmekle yangın söndürülmüyor. Siyasi parti gözetmeksizin kahramanlarımızın morallerini yükseltmek görevimizdir" dedi.

Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ana muhalefet partisi genel başkanından bir istirhamımız var. Biz, 'Şehirler belediyelerin görev alanındadır' diye bir şey söylemedik. Antalya ve Manavgat belediye başkanları ile biz beraber çalışıyoruz. Şu anda sosyal medyanın yüzde 90'ı yalandır. İşi olan insanlar yangın söndürüyor, işi olmayan insanlar dedikodu yapıyor. Araya nifak sokup milletin çalışma güdüsünü aşağı çekmeyelim. İnsanlar gece gündüz uyumuyorlar. Nemin az olması dezavantajımızdır. Ormancı arkadaşlarımız yerin altında kuru ve yanmaya hazır bir örtü olduğunu söylüyor. Herkes elinden geleni yapıyor. Sayın genel başkan 'hadsizler' diyorsunuz. Neyin hadsizliği?"

ERSOY: YANGINLA MÜCADELE SAHADA OLUR

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise "Öncelikli hedefimiz yerleşim birimlerinin güvene alınmasıdır. Özellikle yoğun tonajlı uçakların mücadeleye katılmasıyla hattın kontrol altına alınması sağlanacaktır. Yangınla mücadele tweet´le olmuyor, sahada oluyor. Mücadele eden arkadaşlarımız işini çok iyi biliyor ve tek ihtiyaçları motivasyon. Ben vatandaşlarımızın görevlilere destek olduklarını, ihtiyaçlarını karşıladıklarını gördüm. Sahada olan yerel halk bu desteği sağlarken sahada olmayan kişiler tweet´lerle olayın motivasyonunu bozduğunda durum çok kötü oluyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla Hande NAYMAN

2021-08-02 16:57:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.