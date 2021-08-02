Marmaris'teki yangında 5'inci gün; 35 keçi yanmaktan kurtarıldı (2)

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HİSARÖNÜ'NDE ALEVLER YERLEŞİM YERİNE ULAŞTI

Marmaris'te devam eden orman yangını, kırsal Hisarönü Mahallesi'nde yerleşim yerine kadar geldi. Alevler, bazı evlere kısmen hasar verdi. Ekipler, daha önce tedbir amacıyla boşaltılan mahalledeki alevlere havadan helikopter, karadan da arazözlerle müdahale ediyor.Davut CAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Davut CAN

2021-08-02 17:07:19



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