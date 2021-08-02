Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor

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Marmaris yangınının 5. gününde alevler Hisarönü Mahallesini sararken, mahalle tahliye ediliyor.

Hisarönü Mahallesini saran alevler arasında kalan yerleşim yerlerinde insanlar canlarını kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. İneğini alandan, sırt çantasını kapan kişiye kadar herkes koşar adımlarla alevlerden kurtulmaya çalıştı. Yangının acı tablosu objektiflere yansırken, bölgedeki yangınlar ve insanların tedirgin bekleyişleri devam ediyor.

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