Köyceğiz’deki yangının dumanları Çameli’de gözüküyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 5 gündür devam eden yangın Ağla Mahallesi'ne doğru ilerliyor. Yangının dumanları kilometrelerce uzaktaki Denizli’nin Çameli ilçesinden gözüküyor.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Perşembe günü başlayan orman yangını devam ediyor. 5.gün akşam saatlerine girerken, vatandaşlar ve ekiplerin söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Ancak değişik noktalarda zaman zaman kontrol altın alınan yangın Ağla Mahallesi'ne doğru ilerliyor.

Karadan 3 dozer ve 15 arasözün yanı sıra havadan da 2 helikopter söndürme çalışmalarına katılırken, sabah yapılan çağrı ile yüzlerce vatandaş da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın söndürme çalışması sırasında çok sayıda kişinin de dumandan etkilendiği ve bölgedeki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale uygulandığı öğrenildi.

Bu arada devam eden yangının dumanları çok geniş bir çevreden görülüyor. Bunlardan bir tanesi de Denizli’nin Çameli ilçesi. Köyceğiz’e kilometrelerce uzakta bulunan Çameli ilçesi Akpınar Mevkii’nde Köyceğiz’deki yangının dumanları net bir şekilde görülüyor.

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