Aydın'da çıkan yangın Muğla'ya sıçradı (3)

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KAVAKLIDERE'DE 1 MAHALLE DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin Başalan Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Muğla il sınırlarındaki Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangınında, tedbir amaçlı Nebiler Mahallesi de tahliye edildi. Orman işçileri ve itfaiye personelleri, alevlerin önünü kesmek için karadan müdahalesini sürdürüyor. Öte yandan, yangın nedeniyle Ortaköy, Göncüler ve Harmanbelen mahalleleri de boşaltılmıştı.Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-08-02 22:05:49



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