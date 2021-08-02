Datça'da 72 kaçak göçmen yakalandı 

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Mehmet Çil/DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmek isteyen 72 göçmen yakalandı.

Datça ilçesine bağlı Yazı Mahallesi Değirmenbükü mevkiinde, bir grup göçmenin ormanlık alanda görülmesi üzerine, jandarmaya haber verildi. İhbarı değerlendiren Datça Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yapılan arama çalışmaları sonucu, saklanan 72 göçmeni yakaladı. Suriye ve İran uyruklu oldukları öğrenilen göçmenlerin, işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-08-02 23:35:28



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