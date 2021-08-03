Mumcular-Mazı yolu tekrar yanıyor Bodrum Mumcular-Mazı yolunda dün yanan sahada tekrar alevler yükselmeye başladı

Bodrum'da bir yangın daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Milas’ta başlayan ve Bodrum’a sıçrayan orman yangınında dün yanan MumcularMazı yolunda bugün öğle saatlerinde tekrar alevler yükseldi.

Mazı yolunun sol bölümündeki alanda başlayan yanın yolun sağ tarafına sıçradı. Çocuk mezarlığı mevkiine gelmeden öncesi rampada yükselen alevlere orman ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alevlerin tekrar yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve su tankı yönlendirildi.

Genç çam ağaçlarının bulunduğu bölgede ekiplerin yol boyunca alevler ile mücadelesi sürerken, şiddetli rüzgar ve rüzgarın ani yön değiştirmesi nedeniyle söndürme çalışmalarında ekipler zor anlar yaşıyor.

Bölgeden yükselen siyah dumanlar MumcularMazı yolunu geceye çevirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.